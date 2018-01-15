Непогода с метелью и ветром ожидается в ЮКО 15 января, сообщили специалисты РГП «Казгидромет».

Холодные атмосферные фронты, вызвавшие ураганные ветры и сильные метели в северных областях Казахстана, сместились на юг Западной Сибири. На смену им с северо-западных районов европейской части России смещается холодный антициклон, который и вызовет похолодание на большей части территории республики.

«Но южные, юго-восточные и крайние восточные районы Казахстана в понедельник ещё будут находиться в зоне влияния южной фронтальной системы. Поэтому здесь ещё сохранятся снегопады, в горных районах юго-востока возможен сильный снег. И, несмотря на похолодание, температура воздуха в республике ожидается близкой к норме», — сообщили синоптики.

Для ЮКО объявлено штормовое предупреждение: «Сутки 15 января местами по Южно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, метель, усиление восточного ветра 15-20 метров в секунду», — говорится в информации.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской областях — гололед. В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской, Кызылординской областях местами туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской областях местами ожидается туман, в Павлодарской области днем местами метель.