Нуржан Альтаев: дорогие овощи зимой – это у нас, к сожалению, традиционно. Вице-министр сельского хозяйства РК на своей странице в Фейсбуке рассказал, из чего складывается стоимость овощей, выращенных в Казахстане и о том, куда наши овощи выгодно продавать.

Нуржан Альтаев прокомментировал материал, сделанный на основе его переписки с пользователями в интернете. «Вице-министр не знает, почему подорожали огурцы в Казахстане» — под таким названием вышла публикация в СМИ. Разговор шел по поводу дорогих овощей (а именно огурцов) зимой в Казахстане, особенно по сравнению с ценой экзотических фруктов, наподобие ананасов.

«Во-первых, сразу хочу сказать, что задача Министерства сельского хозяйства — развивать сельское хозяйство, а не регулировать цены в сфере торговли как думают некоторые горе специалисты», — отметил Альтаев.

Вице-министр считает, что одна из причин — дороговизна выращивания внесезонных овощей. Альтаев считает, что наличие зимы в странах, откуда к нам поступают экзотические фрукты-овощи, серьезно влияет на себестоимость.

«Овощи у нас выращиваются в межсезонье в теплицах – это тоже высокие затраты. Дорогие овощи зимой – это у нас, к сожалению, традиционно», — пишет вице-министр.

По мнению чиновника, на стоимость влияют также и высокие цены в соседней России, куда уходит практически вся продукция наших теплиц в южных регионах.

«Но это не значит, что ничего нельзя сделать. Министерство предпринимает меры по улучшению обеспечения овощами зимой. И снова хочу сказать, что мы цены не регулируем. Мы можем влиять только на производство!» — отмечает Альтаев в своей публикации. — А те, кто считает, что министерство сельского хозяйства должно регулировать цены и диктовать что-то бизнесу и предпринимателям, должны взглянуть в окно и наконец проснуться — мы уже более 20 лет живем в рыночной экономике, где цену определяет спрос!»

Сегодня минсельхоз занимается поддержкой создания новых тепличных хозяйств – субсидии, льготные кредиты и т.д.

И еще несколько причин высокой цены отметил вице-министр: «Большая часть этой продукции уходит на рынки соседних стран: как это произошло с картофелем, более 100 тысяч тонн картофеля ушло в соседний Узбекистан ввиду высоких цен там. И предпринимателям стало выгоднее продавать туда. Затем, у нас в процессе – во время перевозки, хранения, продажи, теряется приличная часть овощей и фруктов. Потери доходят до 30 – 50%. Это тоже влияет на цены. Причина в том, что современных складских комплексов у нас очень мало, и в целом – пока нет развитой инфраструктуры дистрибуции плодоовощных товаров».

Сейчас министерство продвигает проект по созданию сети ОРЦ – оптово-распределительных центров в каждом областном центре. И заготовительных центров в районах. Это напрямую повлияет на цены в сторону снижения, а само снабжение станет лучше.

Альтаев пообещал пользователям социальных сетей подготовить материал, который будет содержать более развернутую информацию о ценообразовании.

«И раз уж зашла речь об овощах, я попробую подготовить небольшую статью. Материал будет о том, как формируется цена на овощи зимой – т.е., затраты на производство, перевозку и т.д. Как влияет доля посредников на цену. Сколько примерно теряется при перевозке и торговле. Какую роль играет импорт, и можно ли импортом перекрыть проблему. Сколько стоит построить теплицы, и как они окупаются. И что мы должны сделать, чтобы решить эту проблему, в конце концов!» — отметил в заключении вице-министр.