Экс-депутата Нуржана Альтаева приговорили к 10 годам заключения

Экс-депутата мажилиса Нуржана Альтаева приговорили к 10 годам, сообщили в пресс-службе суда Астаны.

«Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении экс-вице-министра А. по факту получения им взятки в особо крупном размере», — указывается в сообщении.

В пресс-службе отметили: суд установил, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а позднее — мажилисменом, с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП «Атамекен» получил от Аблая Мырзахметова в качестве взятки 115 тысяч долларов и 8,15 миллиона тенге через посредника.

«Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, переписками в сотовом телефоне, записями негласных следственных действий, актами экспертиз, вещественными доказательствами», — добавили в пресс-службе.

Прокурор поддержал обвинение и просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, отметили в пресс-службе, а подсудимый просил его оправдать.