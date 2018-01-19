Откровения казаха из Шымкента: «Как я нашел работу в Таиланде… и едва сбежал» опубликовал информационный портал 365info.kz. Поучительный рассказ мужчины журналист портала Булат Аман ведет от первого лица.

В Шымкенте стало напряженно с работой. Помыкавшись, я решил уехать из страны — выбрал Таиланд.

Все началось с моей первой туристической поездки в Таиланд. Очень понравилось, можно сказать, влюбился в эту сказочную страну. Вот и решил всё бросить здесь и переехать жить и работать в любимый Тай.

На удивление очень быстро я нашел работу в туристической компании, которая сотрудничала с турфирмами Казахстана и России.

Мне предложили зарплату в 500 долларов и проценты от проданных туров.

Начали приезжать первые туристы, стал потихоньку набираться опыта, пошли небольшие продажи экскурсионных программ. Так продолжалось сентябрь-ноябрь.

Надо заметить, в Таиланде, да и вообще во всей Юго-Восточной Азии, весна-лето-осень — плохой сезон. Идут дожди, мало туристов. А вот декабрь-февраль — горячая пора! Огромное количество туристов, цены вырастают в разы и можно очень хорошо заработать.

Забегая вперед, признаюсь — кинули меня! Мои тайские работодатели при приеме на работу обещали все сделать официально, но обманули. Я приехал в страну по туристической визе — она дается гражданам РК на 2 недели. Видя положительную динамику моей работы, тайцы отправили меня за новой визой в посольство Таиланда в Малайзии. Там виза выдается уже на 3 месяца. При этом хозяева заверили, что за это время подготовят все документы для работы…

Раскрутка туриста

Я продолжал работу, встречал группы туристов, водил их на экскурсии. В Таиланде вообще существует интересная программа по раскручиванию туристов на деньги — для нас была поставлена задача продать как можно больше туров. Технология проста: везем туристов посмотреть на крокодилов или в парк орхидей, набиваем в автобус 50 человек и везем сначала посмотреть на крокодилов. Все рассказываем и показываем, публика довольна!

Самое интересное начинается во второй части поездки — всех везем в так называемую ювелирную галерею. Здесь туристам показывают, как мастера занимаются огранкой изумрудов.

Все сделано театрализовано, никаких ювелиров-профессионалов там нет,

после просмотра кино все заходят в прохладный салон, где продаются ювелирные изделия. Там бесплатные напитки, жены и подруги начинают восхищаться витринами, раскручивают своих джентльменов. И начинаются покупки. Дело сделано! От продаж комиссия фирмы составляет 30%. Самое интересное — от первоначальных цен продавцы делают скидки, но всё равно цена даже с учетом наших процентов для туристов кажется привлекательной.

Час расплаты по-тайски

Так вот, на комиссиях я собрал неплохую сумму. Деньги должны были выплатить вместе с зарплатой, но, как вы наверняка догадались, работодатель начал оттягивать этот момент. Намекали, что я работаю нелегально, и обещали проблемы в стране. Я, кстати, и ранее замечал на экскурсиях, как то и дело молодых россиян и россиянок в наручниках уводили под ручки люди в гражданской одежде.

Но не придавал этому значения, думал, они нелегально работают. А сам, идиот, и предположить не мог, что и я могу оказаться на их месте. Меня еще спасало, что я азиатской внешности.

Через какое-то время на одной из таких облав задержали всех гидов до единого для выяснения обстоятельств. Со мной было задержано еще 9 человек из России и Украины. Нас начали запугивать местной тюрьмой и прочими страшилками. Поначалу ни в какую договариваться не хотели, хотя Таиланд славится тем, что любой вопрос можно развести на месте.

По прошествии небольшого времени люди, задержавшие нас, пошли на переговоры. Я стал названивать боссу, моему работодателю, он приехал. Тесно пообщавшись с ними, мой босс объявил, что отдаст за мое освобождение всю мою зарплату вместе с комиссионными и попросил быстренько уехать из страны, пока не начались проблемы посерьезнее! Уже после я понял, что меня просто развели и кинули — ведь работодатель был должен мне 13 000 долларов!

Вот такая грустная история. Решите ехать в Таиланд работать — не повторяйте моих ошибок! Вы там никому всерьез не нужны. Будете пахать, а вернетесь пустыми. Подумайте, стоит ли оно того. У всей этой истории есть и положительные моменты: все-таки море, пляж и прикольные случаи из жизни.

Продолжение следует.