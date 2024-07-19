В колонии Бишимбаев сможет освоить профессию столяра или жестянщика

Стало известно какую работу получит Куандык Бишимбаев после этапирования в колонию. Свой 24-летний срок, который планирует обжаловать вновь, он будет отбывать в колонии максимальной безопасности возле Астаны. Об этом сообщил председатель КУИС.

Тенизжан Джанибеков также рассказал о трудоустройстве экс-министра нацэкономики, который убил свою супругу Салтанат Нукенову. У Бишимбаева есть возможность стать первоклассным столяром или жестянщиком.

Тенизжан Джанибеков, председатель КУИС МВД РК: «Он еще в следственном изоляторе. Он еще не убыл для дальнейшего отбывания наказания. Касательно трудоустройства. Да, мы осужденных трудоустраиваем. Особенно тех, у кого есть иски. Есть разная работа в производственных зонах. В РГП «Енбек» он может устроиться по направлению деревообработки, металлообработки. Все зависит от того, где вакансия будет».

13 мая в Астане завершился процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева суд признал виновным в истязании и убийстве своей гражданской супруги. Его приговорили к 24 годам лишения свободы.

Его брата — Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве преступления и приговорили к четырем годам лишения свободы. 26 июня судебная коллегия приняла решение по апелляционной жалобе Бишимбаева и Байжанова, оставив их приговоры без изменения. После этапирования в колонию, Бишимбаева ждет двухнедельный карантин.

Тенизжан Джанибеков, председатель КУИС МВД РК: «По прибытию он будет 15 дней в карантине, как обычно у осужденных. Мы его изучим. Поместим после карантина в соответствующий отряд, комиссионно рассмотрим. Дальше уже с ним будет воспитательная работа проводиться, будем трудоустраивать, психологи будут работать. Комплексные мероприятия с ним будут проводиться, как с обычным осужденным».