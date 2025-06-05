«Он лежал в огороде полтора года»: интервью с осуждённым за убийство брата

Идти на интервью с преступником — задача непростая. Нужно не только подготовить вопросы, но и постараться понять человека. Понять, что могло стать причиной — не просто нарушить закон, а отнять жизнь. Что доводит до такого шага?

Мы прошли полный досмотр на всех КПП Шымкентской исправительной колонии №54. Здесь отбывают наказание осуждённые за разные преступления. Один из самых известных, кто здесь сидел — Куандык Бишембаев, когда был осуждён в первый раз. Но сегодня — не о нём.

Нас ждёт молодой человек, отбывающий срок за убийство. Таких историй, казалось бы, много. Но эта — по-настоящему шокирует.

НЕ ХОТЕЛ ССОРЫ. ПРОСТО ЗАЩИЩАЛСЯ

Мужчина по имени Тимур (имя изменено) ведёт себя спокойно. Просит не показывать лицо, но согласен рассказать свою историю.

«Была потасовка. Мужик напал на меня. Мы начали драться, и мне в руки попала железная арматура. Вот и нанёс несколько ударов. Он упал и скончался», — рассказывает Тимур.

Как выяснилось, погибший был не просто знакомым, а сводным братом осуждённого. Самое интересное случилось потом. Во время интервью Тимур может быть и старался не вдаваться в детали, но в итоге рассказал почти всё.

УБИЛ БРАТА?

Дальше — как в криминальной драме. Осознал, что человек мёртв…

«Это был мой сводный брат. Он выпивал часто. В общем, у нас общая мама. Она умерла, так и не узнав деталей», — говорит Тимур.

После убийства он испугался ответственности. Закопал тело в огороде, где погибший жил с матерью. Полтора года никто ничего не знал.

«После убийства я испугался ответственности. Я знал, что дадут большой срок и закопал тело в огороде. Потом мама подала заявление в полицию о пропаже брата. Она ничего не знала. Я жил в городе, а они в частном секторе. Особо меня никто не спрашивал о нём. Через полтора года мама умерла, так и не узнав правды. Потом следствие вышло на меня. А я уже устал с этим жить. Поймали меня спустя год после смерти матери», — говорит мужчина.

— То есть, пока его искали, тело лежало в огороде?

— Да.

— Получается, вы приезжали к маме в гости, а в огороде было закопано тело? Вы ходили туда?

— Да, я часто приезжал. Мне было больно и страшно. От этого и с ума сходил.

СУД ВЫНЕС РЕШЕНИЕ

Следствие закончилось. Суд признал его виновным и назначил наказание — восемь лет лишения свободы.

МНЕНИЕ АВТОРА

В этой истории нет ни победителей, ни злодеев в чёрно-белом цвете. Есть только боль, страх и сломанные жизни. Один человек погиб. Другой — жив, но сам говорит, что уже давно сидит не только в камере, но и в себе.

Тимур не просит прощения. Но он говорит — жить с этим невозможно.

И, может быть, в этом — последнее, к чему стоит прислушаться. Всегда есть шаг назад, всегда есть возможность не сорваться, не ударить, не сломать чужую и свою судьбу.

Иногда, за одну секунду ярости потом приходится платить всю жизнь.

Уважаемые читатели, впереди вас ждет еще один материал. Где молодой мужчина отбывает наказание за наркосбыт. Примечательно то, что осужден не только он один, там практически вся его семья.