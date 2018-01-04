Пивзавод не будет выплачивать долги Тохтара Тулешова. Поводом для отмены решения суда послужило истечение срока исковой давности. Об этом сообщили в областном суде, передает Zakon.kz.

Судебной коллегией по гражданским делам Южно-Казахстанского областного суда рассмотрено гражданское дело по иску Ш. М. к Т. Тулешову и ТОО «Шымкентпиво» о расторжении договора займа и взыскании в солидарном порядке суммы долга в размере 70 000 000 тенге.

При рассмотрении дела с применением видеоконференцсвязи был допрошен ранее осужденный приговором суда учредитель ТОО «Шымкентпиво» — Тохтар Тулешов, находящийся в следственном изоляторе города Шымкента.

«Постановлением суда апелляционной инстанции от 28.12.2017 года было отменено ранее принятое решение Енбекшинского районного суда города Шымкента, которым исковые требования были удовлетворены в полном объеме. При этом судебной коллегией принято новое решение об отказе в удовлетворении иска.

Поводом для отмены решения суда послужило истечение срока исковой давности и поступившее от ТОО «Шымкентпиво» ходатайство о применении такого срока к спорным правоотношениям, которое судом первой инстанции было признано необоснованным», — говорится в сообщении суда.

Назначенная судом апелляционной инстанции судебно-почерковедческая экспертиза, не подтвердила выполнение проставленных в являющихся основанием исковых требований договоре займа и дополнительных к нему соглашениях подписей именно Тулешовым.