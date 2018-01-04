Размер меховых скидок удивляет шымкентцев

Мечта по имени Шуба становится ближе! Ярмарка шуб «Шубамания» объявляет о скидках и приглашает всех за потрясающими обновками – шубами из мутона, каракуля, соболя и норки.

Увидеть шубу и умереть от восторга? Совсем не обязательно. На ярмарке шуб «Шубамания» предлагают шубы на любой вкус, размер и цвет. Более того, сейчас покупка стала выгодней. Значительно выгодней…

Грамотные консультанты не только помогут определиться с выбором, но и расскажут, как ухаживать за приобретением. Тем более, что такие простые правила помогут вашей шубке прослужить вам ни один год.

А чтобы воплотить эту мечту в реальность, достаточно прийти в «Шубаманию» за своей шубкой. Адрес ярмарки «Шубамания»: Шымкент, Тамерлановское шоссе, за торговым центром «Аль-Фараби», ориентир мебельные павильоны.

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