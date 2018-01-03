Шымкент — это рай, и будущее за шымкентцами, считает казахстанский экономический обозреватель

Гениальной идеей заселить север шымкентцами считает казахстанский экономический обозреватель Валерий Сурганов. Журналист опубликовал на своей странице в Фейсбуке короткое высказывание, разделившее комментаторов на «за и против Шымкента».

«Да уж, побывав на севере Казахстана, можно навсегда для себя уяснить, что Шымкент — это рай, а шымкентцы — это самые конкурентоспособные, живые и хлебосольные люди, за которыми однозначно будущее Казахстана. Это особенно бросается в глаза после посещения и той и другой оконечности Казахстана…» — написал Валерий.

Далее журналист рассказал о поезде «Астана-Павлодар», об отсутствии торговли, о пустых улицах…

А закончил Валерий свой пост так: «Заселить север шымкентцами, по мне, так это великая и гениальная идея. Похоже, только так можно спасти наши северные города, вдохнуть в них жизнь, спровоцировать экономический рост и избавить от чахлости и затухания».

Понятно, что написанное — личное мнение журналиста, но шымкентским пользователям социальных сетей читать такое на страничке жителя Астаны — вдвойне приятно. Правда, отдельные пользователи соцсетей поспешили с журналистом не согласиться.

Северяне считают, что с отсутствием солнца «южной прыти» у шымкентцев поубавится.

«Солнце — это энергия, — отметила Дильнар Инсенова, — там, где больше солнца, там и люди энергичнее. Южане, переехав туда, со временем тоже станут менее энергичными…»

В итоге дискуссия о шымкентской предприимчивости склонилась к выводам о связи менталитета с климатическими особенностями.

А вы как сами считаете, шымкентцы? В чем дело? В климате, особенностях характера, укладе жизни или в чем-то еще? Ждем ваших комментариев.