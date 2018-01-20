Шымкентский НПЗ перевыполнил план по итогам 2017 года

На ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» — Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе по итогам 12 месяцев 2017 года при плане Министерства энергетики РК в 4,360 млн тонн переработка составила 4,686 млн тонн, сверх плана — 326 тыс. тонн, выполнение составило 107,5 %.

Производство нефтепродуктов составило 4 млн 388 тыс. тонн или 107,5 % от плановых показателей, в том числе авиакеросина выработали 279,7 тыс. тонн, сверх плана — 59,4 тыс. тонн, то есть 127 %. Доля высокооктановых бензинов при плане 69,0 % составила 85,8 % от общего объёма автобензинов, что составило 124,3 % выполнения плана.

За 18 дней января месяца 2018 года на ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» переработано 240,3 тыс. тонн нефти. За этот же период отгружено дизельного топлива экологического класса К4 — 54,5 тыс. тонн, высокооктановых бензинов экологического класса К4 — 58,8 тыс.тонн.

Напомним, в июне 2017 года на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершена реализация Этапа 1 проекта модернизации. Обеспечено производство нефтепродуктов, соответствующих экологическим классам К4, К5.

В рамках реализации Этапа 2 проекта модернизации 29 декабря 2017г. обеспечено механическое завершение ряда объектов общезаводского хозяйства.

30 сентября 2018 года запланировано завершение проекта в целом и обеспечение мощности нефтепереработки до 6 млн тонн в год.

Генеральным подрядчиком является компания СРЕСС (КНР). Также для реализации проекта привлечено свыше 30 местных компаний.