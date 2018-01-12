Социальная цена на продукты устраивает шымкентцев

Продукты, закупленные стабилизационным фондом, продаются в Шымкенте по социальной цене. ТОО Онтустик «Азык-түлік корпорациясы» заключил договоры о поставке картофеля и моркови с товаропроизводителями Павлодара. Лук поставляет хозяйство из Жамбылской области.

С прошлого года в крупных торговых центрах , и с машин возле городских базаров реализуют картофель по цене 85 тенге, лук по 50 тенге, и морковь по 80 тенге за килограмм. Качеством горожане пока довольны.

Жительница Шымкента Оксана Астафьева с сыном Колей — частые гости супермаркета. Особенно, экономной хозяйке, нравится отдел, в котором можно приобрести овощи из стабилизационного фонда. Килограмм лука продается по 50 тенге, морковь — по 80. Картофель, за которым сегодня пришла Оксана, не дороже 85 тенге.

Чтобы запасов хватило до 1 июня, ответственные за реализацию продукции из стабфонда — новый состав ТОО «Оңтүстік «Азық-түлік корпорация», побеспокоились о запасах заранее. В списке 19 наименований социальнозначимых продуктов.

Подписан договор с товаропроизводителями по поставке шести с половиной тысяч тонн сельхозпродукции на сумму 880 млн тенге. Картофель и морковь закупили у павлодарских крестьян, лук — у жамбыльских аграриев. Кроме того, в этом году в список соцпродуктов включена говядина.

«Картофель закупили по 78-76 тенге — три тысячи тонн, 1000 тонн лука, мяса 200 тонн. сахара тысячи тонн», — говорит Жандос Тинбаев, заместитель генерального директора ТОО «Оңтүстік «Азык-түлік корпорациясы».

Продукция стабфонда хранится на складах торгово-логистического центра. Часть — у самих товаропроизводителей. Согласно заключенным фьючерным договорам, они по заявке поставляют овощи.

Продукция по социальной цене реализуется не только в больших маркетах. Товар по приемлемой цене также можно приобрести и со специальных машин, расположенных возле базаров и крупных торговых точках, а также на сельскохозяйственных ярмарках.

Кроме того, в СПК Шымкент разработали проект, который будет реализован в разных частях города уже в конце марта.

«В настоящее время 20 павильонов легкой конструкции будут установлены в спальных районах города. Также будет построен коммунальный рынок возле стадиона по улице Мадели кожа»… — рассказывает Жандос Тинбаев.

Относительно качества продукции, реализуемой по социальной цене, то пока… жалоб от горожан нет. На случай замечаний и предложений по торговле продукции со стабилизационного фонда, можно позвонить в СПК Шымкент по номеру: 99-70-90.

Шынар Оразова