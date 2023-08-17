Работаем на еду: Львиную долю зарплаты казахстанцы тратят на продукты

Казахстан оказался ближе к Нигерии чем к России в списке трат на продукты питания.

Как подсчитали аналитики, на еду казахстанцы тратят 213 долларов, около 100 тысяч тенге в среднем на одного человека в месяц.

Это почти половина от всей суммы, которую наши граждане тратят на потребительские товары и услуги. С таким показателем Казахстан занял 99 место в рейтинге среди 105 стран. В Узбекистане например доля расходов на еду и напитки составляет около 46%, в Азербайджане – 43%, а в России – 29%. Ближе к нашей стране в списке оказались кенийцы и нигерийцы, которые тратят 59 и 56% денег на продукты питания. Дальше всего США, Сингапур и Великобритания там такие траты составляют не больше 10%.

При этом если брать семью из пятерых человек, двоих взрослых и троих детей, траты на питание которых поделим пополам, то общий доход такой семьи должен быть не меньше 350 тысяч. Но ведь нужно еще платить комуслуги, одеваться, лечиться и покупать непродовольственные товары. А зарплаты небольшие. Поэтому, конечно, львиная доля казахстанцев тратится на продукты питания в месяц намного меньше и семьи живут в постоянном режиме экономии.

«Семеро человек живем. Если пятеро детей то 150 тысяч. Раньше я с зарплаты экономила, а сейчас подрабатываю и все равно не хватает», — говорит жительница Шымкента.

«Я не знаю сколько я трачу, но продукты подорожали очень», — говорит жительница города.

«Я живу один и в месяц в Шымкенте у меня выходит порядка 40-50 тысяч тенге в месяц», — говорит житель Шымкента

Все потому что зарплаты казахстанцев не успевают за уровнем инфляции. По итогам июля она составила 14%, но на продукты питания в три раза больше. По словам экономиста, Армана Байганова, исправить ситуацию быстро не получится. Нужно развивать агропромышленный комплекс — перерабатывающие предприятия, средние и крупные животноводческие хозяйства и поддерживать аграриев. На это может уйти не один год.

«Нужно развивать средние и крупные хозяйства, в Беларуси производительность в сельском хозяйстве в 6 раз выше чем в Казахстане, потому что у них мелких мало, а крупных много, агрохолдингов, и в России. Инвестировать в тех, кто применяет современное ведение сельского хозяйства и второй момент качественное финансирование, должен быть кластерный подход», — говорит Арман Байганов экономист.

Уже к концу года в Казахстане обещают снижение уровня инфляции, правда на сколько неизвестно. Но по сложившейся практике можно сказать точно, цены на продукты питания продавцы сильно снижать уже не будут.