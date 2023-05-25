Мусор в обмен на продукты: необычная акция стартовала в Туркестанской области

В Туркестанской области эко-активисты начали воплощать новый проект, передаёт OTYRAR со ссылкой на «Хабар 24»

Продукты взамен на бытовые отходы. В пункт приёма, открытом в Сайрамском районе можно сдать любое вторсырье, пригодное для переработки: стекло, пластик, алюминиевые банки, полиэтиленовые пакеты, бумага и картонные упаковки.

Всё это можно обменять на картофель, гречку, сахар и другие продукты. Таким необычным способом эко-активисты решили внести лепту в охрану окружающей среды. Экологический проект нашёл отклик среди населения.

Твёрдые отходы сортируют и отправляют на предприятия вторичной переработки. Владислав Голярко, руководитель проекта: — Мы всё принимаем, на всё есть прайсы и согласно этому прайсу мы конвертириуем. Эти бонусы он может обменять на продукты.

Владислав Голярко, руководитель проекта:

«Мы всё принимаем, на всё есть прайсы и согласно этому прайсу мы конвертириуем. Эти бонусы он может обменять на продукты».