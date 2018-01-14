Солистке шымкентской группы «Фонограф» срочно нужна кровь. Известная вокалистка Куляш Сейдалиева очень нуждается в помощи неравнодушных людей. Просьбу о помощи разместил в социальных сетях клавишник группы Досжан Джунисов.

«Я к вам с просьбой! — написал Дос, — Наша Кася в реанимации, ей нужна кровь. Помогите кто может, мы будем вам благодарны. С уважением к вам группа «Фонограф»».

Сейчас Куляш находится в областном перинатальном центре №2.

Кровь для Куляш Сейдалиевой можно сдать 15 января в течении дня. Все, кто может сдать кровь для Каси, могут обратиться в центр крови в микрорайоне Нурсат. И сдать кровь с пометкой «для Куляш Сейдалиевой, ОПЦ №2».