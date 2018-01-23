Стало известно, где в Шымкенте построят новый ЖД вокзал

В Шымкенте проводят актуализацию Генерального плана города, в связи с новыми тенденциями развития областного центра. Один из важных моментов — строительство нового современного железнодорожного вокзала. С чем связана такая необходимость? И какой жизнью сегодня живет старый и пока единственный в Шымкенте ж/д вокзал?

Нынешнее состояние главных ворот — железнодорожного вокзала Шымкента — оставляет желать лучшего. Такого мнения придерживаются не только гости, но и жители областного центра.

Недовольство конкретизируют отсутствием крытого перрона, узкими коридорами, непрезентабельным внешним видом и отсутствием парковочных мест. Несмотря на наличие бесплатных мест, таксисты, игнорируя знаки, все равно ставят свои машины там, где им вздумается, создавая препятствия для проезда общественного транспорта.

Бауржан Пазылов, автолюбитель: «Посмотрите вокруг. Стоянка есть, но она переполнена. И все эти машины не отъезжающие и провожающие. Это — таксисты. Каждый свои машины понаставили, пассажирам невозможно пробраться. Плюс еще междугородние автобусы здесь паркуются. Внизу перед вокзалом есть два инвалидных парковочных места. Но наши все равно умудряются залезть. Там же находится и остановка. Автобусы не помещаются и прямо посередине дороги, людей оставляют. Это же опасно!»

Как решить эту проблему, и кто в ответе за порядок? С этими вопросами мы обратились в городской отдел земельных отношений. Как выяснилось, у ЖД вокзала и прилегающей к нему территории два абсолютно разных собственника.

Бахытжан Омарханов, и.о. руководителя отдела земельных отношений Шымкента: «В собственности КТЖ: железная дорога, перрон, само здание вокзала, автостоянки и прилегающая территория — заканчивается перед лестницей. Все остальное: остановка и бутики перед вокзалом, уже относятся к городу. Все это оформлено во временное землепользовании, сроком на 5 лет. Но так как здание ЖД вокзала находится в собственности КТЖ, они имеют право на пролонгацию…»

Согласно генплану в Шымкенте предусмотрено строительство второго, так называемого разгрузочного ЖД вокзала. О месте возведения и сроках строительства в акимате говорить не торопятся. Известно только то, что он расположится в северной части города и будет соответствовать современным стандартам.

В отделе архитектуры уточняют — новый железнодорожный вокзал расположится между жилым массивом Бозарык и международным транспортным коридором «Западная Европа- Западный Китай». По словам главного архитектора города Нурлана Архабаева, без внимания не оставят и старый вокзал. Здесь планируют провести капитальный ремонт. Кто выделит на это деньги, неизвестно… Этот вопрос пока остается открытым.

Нурлан Архабаев, руководитель отдела архитектуры и градостроительства Шымкента: «Сейчас вопрос стоит о передаче вокзала. Но это пока был только разговор. Месяца два тому назад была встреча между руководителями КТЖ и акиматом. Конкретного разговора, что, вот, передадим, не было. Скорее всего он останется в их ведении. Но если они выделят деньги на реконструкцию вокзала, то как быть с площадью? Как будут вестись работы? Параллельно или отдельно? Предварительные эскизы есть. Как все это будет выглядеть, как будет реконструироваться? Вопросов пока больше».

Шымкентские архитекторы предложили несколько вариантов реконструкции старого ж/д. В них предусмотрено полное изменение архитектурного облика вокзала: крытые остановки, фонтанчики, удобные парковочные места и облагороженная привокзальная территория.

Ну, а пока внешний вид железнодорожного вокзала таков. Старая, в местах потрескавшаяся облицовка, отсутствие освещения лайтбоксов и огромная дыра на месте буквы «К».

Николай Путилин