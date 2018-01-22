Жилые дома и школа в Шымкенте подключены к отоплению после аварии

Жилые дома и школа в Шымкенте подключены к отоплению. Порыв теплотрассы на углу улицы Адырбекова и Жибек жолы полностью устранен, подача тепла нормализована.

Напомним, порыв теплоцентрали диаметром 529 мм произошел 19 января вечером. На место аварии выехали ремонтные бригады ГКП «Куат жылу орталык 3». Без тепла остались сразу пять жилых домов, две многоэтажки и школа. По словам специалистов, на месте старого сварочного стыка образовался свищ.

Едил Буркитбаев, заместитель главного инженера ГКП «Куатжылуорталык-3»: «Во время обхода нашими специалистами был выявлен свищ на централизованной тепломагистрали. Аварийным бригадам пришлось спустить воду в трубах и провести ремонтные работы. При этом мы были вынуждены временно приостановить подачу тепла…»

Благодаря слаженным действиям специалистов, свищ удалось устранить в течении четырех часов. После чего подача отопления была возобновлена.