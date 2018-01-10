Туман, гололед, сильные метели обещают синоптики Южному Казахстану уже 11 января. Штормовое предупреждение об усилении ветра до 28 метров в секунду, сильном снегопаде и гололеде уже получили южноказахстанцы.

По-прежнему большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов, в связи с этим по всей территорий пройдет снег, ожидается туман, гололед, усилится ветер с метелью, на северной части сильная метель, передает РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с, местами 30 м/с и более, местами ожидается туман, гололед, метель, местами сильная метель. В Карагандинской области усилится ветер 15-20, порывы 25 м/с, ночью местами 30 м/с и более, ожидается метель, ночью местами сильная метель.

В Восточно-Казахстанской области усилится ветер 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, местами ожидается туман, гололед, метель. В Жамбылской области усилится ветер 15-20, порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более, ожидается туман, гололед, метель.

В Южно-Казахстанской области усилится ветер 15-20 м\с, ночью и утром местами порывы 23-28 м/с, местами туман, гололед, днем местами ожидается метель.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, ветер 18-23, в районе Жаланашколя порывы 27 м/с. В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Мангистауской области местами ожидается туман, гололед, усилится ветер ночью местами 15-20 м/с.

В Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается метель, туман, усилится ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Шымкенте 11 января ожидается днем минус один градус, ночью до минус семи. Из осадков днем возможны дождь, ледяной дождь, небольшой снег.