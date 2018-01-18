В этом году больше казахстанцев смогут сдать на утилизацию свои старые автомобили. По итогам прошлого года на выкуп было потрачено 6 миллиардов тенге. Самыми активными регионами стали Шымкент, Алматы и Костанай. А вот западные регионы пока не особо спешат избавиться от автохлама, сообщает 31 канал.

В 2018 году по государственной квоте планируют выкупить 50 тысяч машин. Правда, платить наличными будут не всем. Часть автовладельцев получит дисконтные сертификаты на покупку новых отечественных авто. Выбор сохранят за автолюбителем.

Рыскуль Есдаулетова, рук. отдела проекта утилизации ТОО «Оператор РОП»: «Тридцать четыре тысячи из них идет на покупку старых автомобилей, остальные 16 тысяч – на покупку скидочных сертификатов. Сумма скидки варьируется от 315 тысяч до 650 тысяч. Зависит от категории. Если вы, например, сдали легковушку категории М-1, вы получается скидочный сертификат на 315 тысяч тенге».

Условия, в принципе, не изменились. За старый автомобиль в случае выбора денег платят 150 или 48 тысяч тенге – в зависимости от наличия запчастей. Также продать «старушку» можно и по доверенности.