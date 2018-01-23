В Сайрамском районе ЮКО в прошлом году открыли 103 малые откормочные площадки. В целях развития своего хозяйства большинство жителей Сайрамского района получают кредиты в микрофинансовых организаций по сниженной процентной ставке, сообщает пресс-служба акимата района.

В 2017 году в Сайрамском районе в сфере сельского хозяйства было произведено продукции на сумму 58,8 млрд. тенге. Рост составил 103,6%, тем самым район занял 3 место по области.

В частности, в ушедшем году произведено 26,7 тыс. тонн мяса, 119,3 тыс. тонн молока, 15,9 млн. штук яиц.

Рост наблюдается и в тепличном хозяйстве. В прошлом году на территории 8,0 га построены теплицы, общая площадь достигла на 27,35 га. Вместе с тем, открылось 103 единиц малых откормочных площадок, каждая из которых рассчитана на 10-15 голов скота и 41 семейная молочная ферма.

Кроме того, в октябре прошлого года прошло мероприятие работников сельского хозяйства — «AGROFEST-2017», где по итогам года аграрии района заняли I место по производству молока, по производству овощей – II, а по производству мяса, сафлора и внедрения метода капельного орошения – III место.

До 2020 года объем продукции сельского хозяйства планируется довести до 64 млрд. тенге, метод капельного орошения — 913 га, объем теплиц — 60 га. В соответствие с прогнозом на 2018 год, объем продукции сельского хозяйства планируется довести до 59,5 млрд. тенге.

К 2021 году долю продукции, произведенной перерабатывающими предприятиями района, к примеру, обработку мяса планируется довести до 21%, переработку молока – 23%, овощей и фруктов — 46%.