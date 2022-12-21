Шымкентский шоколатье покорил кулинарное шоу и Рената Агзамова

25-летний Александр Смирнов принял участие в новогоднем шоу на канале «Пятница» и своим десертом удивил популярного кондитера Рената Агзамова, передает OTYRAR со ссылкой на Elitar.kz.

Александр приготовил сладкий рождественский шар, внутри которого была спрятана аппетитная зеленая елка. Теле-шеф был впечатлен, но сделал лишь одно замечание касательно декора. Несмотря на то, что шоу вышло всего 11 часов назад, его уже посмотрели более трёх тысяч зрителей.

«Принял участие летом. Мне позвонили из редакции телеканала, они нашли мои работы в соцсетях и пригласили на съемки. Правда, сначала прелстоял онлайн-кастинг, на который нужно было отправить видео по теме. Я все отправил, и из сотни тысяч людей, выбрали всего несколько человек.Нам удалось немного поговорить с Агзамовым. Человек он не плохой, правда, советов не давал, зато пожелал удачи и развития в моем деле. Сказал, что я добьюсь высот», – поделился кондитер.

Саша вспоминает съемочный процесс с теплом, и отмечает, что было невероятно интересно принять участие и познакомиться с другими профессионалами в кондитерской сфере.