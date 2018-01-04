В Шымкенте началась подготовка к проведению года культурной столицы стран СНГ в 2020 году.

В акимате Южно-Казахстанской области под председательством главы региона Жансеита Туймебаева прошло заседание, на котором обсудили вопросы всестороннего развития города. В том числе рассмотрены вопросы упорядочения архитектурного облика города, строительства культурных объектов, благоустройства и улучшения инфраструктуры. В заседании приняли участие аким города Нурлан Сауранбаев, заместители акима области и города, руководители ответственных сфер и управлений.

Открыв заседание, глава региона подчеркнул, что получение статуса культурной столицы стран СНГ – это большая честь, но и ответственность. В связи с этим, аким области поручил начать с сегодняшнего дня подготовку к проведению данного мероприятия на самом высоком уровне.

«В первую очередь необходимо утвердить план мероприятий по развитию города и проводить систематическую работу согласно плану. Кроме того, в целях озеленения территории города нужно разработать специальную карту. Работы по упорядочению фасадов многоэтажных домов должны проводить согласно плану. Вместе с тем, для обеспечения комфортного времяпровождения гостей и жителей города поручаю строительство скверов и Арбата. Также, мы не должны останавливать проводимую работу на территории «старого города», — сказал Жансеит Туймебаев.

Таким образом, в ближайшие три года город будет только процветать. К примеру, в центре города появится свой Арбат и будет реализован проект «Шымкент Сити», который позволит развивать город в новом направлении. Более того, в Шымкенте, на территории старого города расположится музей под открытым небом, а привитые саженцы в рамках программы «Шаткал» сформируют к 2020 году зеленый пояс и превратятся в парки. Помимо этого, в ближайшее время территорию зеленой зоны города планируется довести до 18 тыс. га, а также подсветить все здания в городе, тем самым улучшив архитектурно-художественное освещение Шымкента.

Наряду с этим, глава региона поручил не оставлять без внимания благоустройство новых районов, включенных в территорию города.