В Шымкенте неизвестный ограбил отделение МФО. Дерзкое ограбление произошло 12 января, ближе к семи часам вечера по улице Толе би.

Неизвестный ворвались в отделение микрокредитной организации и угрожая оружием, забрал все имеющиеся в кассе деньги. По инсайдерской информации, грабитель угрожал пистолетом и забрал из кассы 334 тысячи тенге. К счастью, никто из работников организации не пострадал.

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Известная микрокредитная компания начала работать на рынке Казахстана еще в 2014 году и в короткий срок зарекомендовавшая себя как профессиональный и успешный кредитор. Финансисты изменили свой фирменный стиль в 2017 году. Специализацией компании остается микрокредитование.