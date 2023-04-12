Дерзкое ограбление: группу мужчин задержали в области

Дерзкое ограбление на 2,7 млн тенге: шестерых подозреваемых задержали в Туркестанской области.

В Келесский районный ОП обратился местный житель, работающий брокером. Мужчина сообщил, что его избили неизвестные и забрали из барсетки 360 тысяч тенге, 2 тысячи долларов и 57 тысяч рублей, а также два телефона.

Сумма ущерба составила около 2,7 млн тенге.

Данный факт зарегистрировали по ч. 2 ст. 191 УК РК “Грабеж“.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 6 подозреваемых. Ими оказались жители Келесского района и Шымкента.

В качестве вещественных доказательств изъяты два телефона и часть похищенных денег.

Выяснилось, что двое из подозреваемых работали около таможенного поста в Келесском районе, где занимались вымогательством с водителей грузовых автомашин и брокеров.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемых доставили в ОП. Выясняются все обстоятельства и причастность подозреваемых к другим преступлениям.