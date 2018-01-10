В Шымкенте орудовала банда квартирных воров

Полицейские задержали преступную группу домушников, подозреваемых в серии краж в Шымкенте, сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.

В Каратауский ОП УВД Шымкента обратилась 72-летняя потерпевшая с заявлением о том, что в декабре прошлого года неизвестные лица проникли к ней в дом и похитили золотые изделия на сумму более миллиона тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Каратауского отдела полиции задержали 5-х подозреваемых, 1990 и 1996 годов рождения, жителей Шымкента и Алматинской области. Следствием установлена причастность задержанных к 7 фактам квартирных краж.

Как выяснили полицейские, домушники действовали в основном в дневное время, пользуясь отсутствием хозяев в доме. Злоумышленники проникали в жилища путем вскрытия оконных рам, затем похищали золотые изделия и другие ценные вещи. Краденое имущество подозреваемые реализовывали в разных торговых точках, а деньги тратили на свои нужды.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье «Кража». Подозреваемые арестованы. Полицейскими устанавливается причастность задержанных к совершению других аналогичных фактов преступлений.

Чтобы не стать жертвой квартирных краж, полицейские Каратауского ОП УВД г. Шымкента рекомендуют гражданам быть внимательными и соблюдать превентивные меры предосторожности.

Установите в своих жилищах железные двери с надежными замками и железные решетки на окнах, а также установите дома сигнализацию и домофоны. При выходе из дома не оставляйте открытыми окна и двери, не пускайте в дом незнакомых людей. Храните деньги и ценные вещи в надежных труднодоступных местах.

Если вы стали жертвой или очевидцем квартирных краж, то вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию по телефону «102».