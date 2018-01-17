В Шымкенте открылся центр для детей с особыми образовательными потребностями

В Шымкенте открылся кабинет психолого-педагогической коррекции для детей с особыми образовательными потребностями. Ознакомившись с работой первого в регионе учреждения, занимающегося лечением детей с ограниченными возможностями, аким области Жансеит Туймебаев остановился на важности центра.

«Для того, чтобы улучшить жизнь детей и достичь их светлого будущего, необходима своевременная помощь квалифицированных специалистов. Именно поэтому для детей с особыми образовательными потребностями и их семьям открылся такой центр. Теперь наши дети, благодаря помощи квалифицированных специалистов, смогут получить образование на должном уровне», — сказал Ж. Туймебаев.

Отметим, что это восьмой по счету проект в стране, который реализуется благотворительным Фондом «Дара» и областным управлением образования Южно-Казахстанской области при поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

Здесь любой особенный ребенок и его семья могут получить комплексную квалифицированную помощь дефектолога, психолога, логопеда, сурдопедагога, массажиста и тифлопедагога. Кабинет коррекции имеет возможность ежегодно принимать до 150 детей.

Глава региона выразил благодарность учредителю благотворительного фонда «Дара» Гульнаре Досаевой за значительный вклад в создание центра. В свою очередь, Досаева подчеркнула, что обучение и лечение в таком центре позволит детям быстрее поправиться.

В целом, в Шымкенте проживают более девяти тысяч детей с особыми образовательными потребностями, в том числе более 4000 из них дети с ограниченными возможностями и 672 ребенка дошкольного возраста, имеющие нарушения в развитии.

Пресс-служба акима ЮКО