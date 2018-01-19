В Шымкенте парень ищет девушку через объявления на улице

В Шымкенте парень развесил по городу плакаты вдоль маршрута следования 35-го автобуса. Он разыскивает девушку по имени Катя, с которой познакомился в автобусе, передает go13.kz.

Фото плакатов появилось в социальных сетях. Шымкенты умиляются в комментариях к опубликованным записям.

«Молодец! Неужели возвращается романтика! Ведь это так интересно и здорово! Так, глядишь и естественная красота девушек будет в моде.

Наелись секса и всяких последствий,жизнь потихоньку реанимируется, скоро всё будет хорошо!» — написала Людмила Бирюкова.

«Должна позвонить, ведь это крик души!» — надеются на счастливое разрешение поисков горожане.