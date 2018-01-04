В Шымкенте религиоведов не пустили на работу

Сотрудников исследовательского центра областного управления по делам религий в Шымкенте утром не пустили на рабочие места. Около 20 работников центра были вынуждены простоять перед арендованным ими зданием.

Причиной тому стало отсутствие письменной договоренности между руководством помещения и начальником государственного учреждения Нуржаном Турсынбаем. Как утверждают владельцы здания, эта была вынужденная мера, так как в прошлый раз Нуржан Турсынбай не выплатил аренду за 3 месяца и задолжал около 3 млн. тенге.

Арман Нахов, арендодатель: «Было такое, что он нам в устной форме говорил, что будут дальше арендовать наше здание. Три месяца просидел и потом письменно договорился с другими арендодателями. При этом за 3 месяца так и не заплатил нам. За каждый месяц 900 тысяч — это 2 миллиона 700 тысяч тенге. Один раз обманули нас уже. Теперь мы поставили условие: или договор подписывайте, или освобождайте здание».

Имя Нуржана Турсынбаева уже не раз появлялось в СМИ. В мае прошлого года в сети было распространено видео порнографического характера с участием похожего на религиоведа человеком.

После чего Нуржан по собственному желанию покинул занимаемый пост. Однако через полгода вернулся обратно. На сегодняшний день руководство областного управления по делам религии подало исковое заявление о несоответсвие Нуржана Турсымбаева занимаемой должности. Возможно, что религовед, который стал знаменит благодаря 25 минутному порноролику, может лишиться своей работы снова уже через пару месяцев.

Николай Путилин