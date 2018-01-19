В ЮКО назначен новый главный имам

Сегодня по приказу Серикбая Ораза Сатыбалдыулы, председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Бейсенбаев Бактыбай Кыдырбаевич был назначен имамом Духовного управления мусульман Казахстана по ЮКО и главным имамом центральной мечети области.

Бауыржан Эсмахан, муфтий Наиб Духовного управления мусульман Казахстана, представил нового имама в пятницу в молитве и прочитал приказ Верховного муфтия.

Керимбек Ахметжан, который служил имамом Духовного управления мусульман Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области, назначен первым Наиб имамом.

Бейсенбаев Бактыбай Кыдырбаевич родился в 1972 году в Южно-Казахстанской области.

Образование:

В 1992 году он учился в медресе Саида Мухиддина Махдума в городе Андижан, Республика Узбекистан;

В 1996 году он получил квалификацию «Исламские исследования», «Имам Хатиб», «Учитель арабского языка» Исламского института Имама Бухари в Ташкенте;

В 2012 году закончил факультет философии и политологии Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева по специальности «Религиоведение»;

Название диссертации: «Моральная сущность ислама в формировании личности»;

Аспирант египетского университета исламской культуры «Нур Мубарак» в 2016 году;

Название диссертации: «Исламское образование в Казахстане: история, современное состояние и перспективы развития»

Опыт работы:

1996-1998. Главный имам мечети Тюменской Ата в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области;

1998-2003. Сарыагашский район, Южно-Казахстанская область, преподаватель арабского языка в средней школе имени М.Окорокова;

2003-2005. Помощник отдела религиозного образования Духовного управления мусульман;

2005. Алматы, главный имам мечеть Нур Мубарак;

2005. С апреля главный имам мечети С. Жилмани в Астане;

2013. Наиб-имам центральной мечети в Алматы.

2014. С января начальник отдела религиозного образования и науки (в настоящее время — религиозное образование и подготовка) Духовного управления мусульман Республики Казахстан.

Курсы повышения квалификации:

«Курс обучения и повышения квалификации» (SAM, офис в Астане, 2012), светское государство и религия (Астана, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012), «Курс повышения квалификации», Алматы -Мубаракский университет, 2014), Курс повышения квалификации для преподавателей «Системы технического и профессионального образования в новом формате» (Астана, 2017 г.).