В ЮКО назначен новый главный имам

Сегодня по приказу Серикбая Ораза Сатыбалдыулы, председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Бейсенбаев Бактыбай Кыдырбаевич был назначен имамом Духовного управления мусульман Казахстана по ЮКО и главным имамом центральной мечети области.
Бауыржан Эсмахан, муфтий Наиб Духовного управления мусульман Казахстана, представил нового имама в пятницу в молитве и прочитал приказ Верховного муфтия.
Керимбек Ахметжан, который служил имамом Духовного управления мусульман Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области, назначен первым Наиб имамом.
Бейсенбаев Бактыбай Кыдырбаевич родился в 1972 году в Южно-Казахстанской области.
Образование:
В 1992 году он учился в медресе Саида Мухиддина Махдума в городе Андижан, Республика Узбекистан;
В 1996 году он получил квалификацию «Исламские исследования», «Имам Хатиб», «Учитель арабского языка» Исламского института Имама Бухари в Ташкенте;
В 2012 году закончил факультет философии и политологии Евразийского университета им. Л.Н. Гумилева по специальности «Религиоведение»;
Название диссертации: «Моральная сущность ислама в формировании личности»;
Аспирант египетского университета исламской культуры «Нур Мубарак» в 2016 году;
Название диссертации: «Исламское образование в Казахстане: история, современное состояние и перспективы развития»
Опыт работы:
1996-1998. Главный имам мечети Тюменской Ата в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области;
1998-2003. Сарыагашский район, Южно-Казахстанская область, преподаватель арабского языка в средней школе имени М.Окорокова;
2003-2005. Помощник отдела религиозного образования Духовного управления мусульман;
2005. Алматы, главный имам мечеть Нур Мубарак;
2005. С апреля главный имам мечети С. Жилмани в Астане;
2013. Наиб-имам центральной мечети в Алматы.
2014. С января начальник отдела религиозного образования и науки (в настоящее время — религиозное образование и подготовка) Духовного управления мусульман Республики Казахстан.
Курсы повышения квалификации:
«Курс обучения и повышения квалификации» (SAM, офис в Астане, 2012), светское государство и религия (Астана, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012), «Курс повышения квалификации», Алматы -Мубаракский университет, 2014), Курс повышения квалификации для преподавателей «Системы технического и профессионального образования в новом формате» (Астана, 2017 г.).