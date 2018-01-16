В ЮКО построят солнечную электростанцию мощностью 14 МВт

В Южно-Казахстанской области в городе Арыси построят солнечную электростанцию мощностью 14 МВт. На строительство станции намерены выделить почти 12 млн. долларов.

Соответствующая договоренность была достигнута министерством энергетики РК в ходе 8 сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии IRENA, которая прошла 13 января в Абу-Даби.

Как стало известно, Европейский банк реконструкции и развития поддержит проект французской компании Urbasolar SAS по строительству солнечной электростанции в Казахстане и выделит на его реализацию кредит в размере $8,8 млн., а фонд чистых технологий предоставит льготное финансирование в размере до $3,9 млн.

Отметим, что реализацией данного проекта займется специальная проектная компания ТОО «Kaz Green Tek Solar», мажоритарным акционером которого выступит Urbasolar SAS.

Новая солнечная электростанция «Задария» добавит 14 МВт мощности по выработке солнечной энергии в энергобаланс Казахстана. В результате, общая установленная мощность действующих и планируемых к вводу генераторов возобновляемой энергетики достигнет 365 МВт.

«Мы считаем, что технология фотовольтаики будет играть очень важную роль в производстве электричества в Казахстане и Центральной Азии. Этот проект продемонстрирует технические характеристики и экономическую целесообразность солнечной станции. Мы работаем над подготовкой данного проекта уже 4 года», — отметил Арно Мин, президент компании Urbasolar SAS.

Напомним, в Южно-Казахстанской области успешно реализуется Концепция по переходу к «зеленой экономике», утвержденная Главой государства. В соответствии с этой Концепцией, в этом году в Сайрамском и Казыгуртском районах были запущены две малые гидроэлектростанции. Кроме того, Шымкент стал первым городом в Центральной Азии, где запустили биогазовую установку.

Наряду с этим, в Сарыагашском и Мактааральском районах началось строительство двух крупных солнечных электростанций. Ожидается, что в 2018 году в Толебийском районе будет введена в эксплуатацию малая гидроэлектростанция мощностью 2,5 мегаватт. Кроме того, в Сарыагашском районе планируется построить малую гидроэлектростанцию общей мощностью 5 мегаватт, а в Отрарском районе солнечную электростанцию мощностью 35 МВт.

Пресс-служба акима ЮКО