В ЮКО задержаны двое приверженцев деструктивного религиозного течения из Атырау

В Атырау двое приверженцев деструктивного религиозного течения на протяжении двух часов избивали похищенного арматурой, вымогая 600 тысяч тенге, сообщает портал mgorod.kz.

Инцидент произошел вечером 4 января. Двое неизвестных мужчин насильно затолкали в машину 27-летнего местного жителя и увезли за город. Доехав до кладбища, злоумышленники вывели жертву из машины и начали избивать арматурой, вымогая 600 тысяч тенге.

«Похитители передвигались на автомашине марки «Лада-21114″ с российскими номерами. После двухчасового оказания давления на похищенного парня, они привезли его в город и бросили. Пострадавший обратился с заявлением в полицию, после чего были начаты оперативно-розыскные мероприятия», — рассказала пресс-секретарь ДВД Атырауской области Назымгуль Кайсагалиева.

В ходе ОПМ стало известно, что злоумышленники покинули территорию Атырауской области и направились в ЮКО. Выяснилось, что они являются жителями г.Атырау, им 27 и 30 лет, ранее судимы, и оба являются приверженцами деструктивного религиозного течения.

«Подозреваемые были задержаны в Туркестане органами внутренних дел. После обращения ДВД в областной суд, при содействии суда №2 г. Атырау посредством видео-конференц связи судом Туркестана были выдвинуты санкции на содержание под стражей. Оба парня обвиняются по статье 125 «Похищение человека», — сообщила Назымгуль Кайсагалиева.