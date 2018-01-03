В Южном Казахстане в праздники горел санаторий

В ЮКО за праздничные выходные произошло два пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

Первый пожар произошел в жилом доме в селе Темирлан в Ордабасинском районе. По прибытии спасатели обнаружили тело 79-летнего мужчины.

«2 января в 10.26 в Ордабасинском районе, селе Темирлан, во времянке по улице Сарбасова, 32, произошел пожар. На месте пожара был обнаружен труп мужчины, 1938 года рождения. Огонь потушен до прибытия пожарных. Площадь пожара составила 1 квадратный метр», — говорится в сообщении ведомства.

В тот же день горела и парилка сауны на территории санатория «Окси» в Сарыагашском районе. Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Пострадавших нет.