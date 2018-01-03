Водители общественного транспорта Шымкента устроили себе новогодние праздники

В праздничные выходные количество общественного транспорта, работающего по городским маршрутам резко сократилось. Первого января вместо 1090 автобусов на линию вышло всего 43%. По словам транспортников, такое сокращение общественного транспорта в праздничные выходные — ежегодная закономерность.

Если в будние дни услугами автобусов и маршруток пользуется 450 тысяч пассажиров, то в праздничные дни количество граждан снижается в разы. В первый рабочий день нового года работа общественного транспорта нормализовалась, правда, не на все 100 процентов.

Жаркын Байдуллаев, заместитель роководителя отдела АД и ПТ Шымкента: «Первого января количество общественного транспорта на городских линиях составило 43%. Второго января — 50%. Сегодня, в первый рабочий день года на линию вышло 75% автобусов и маршруток…»

ТК «Отырар TV»