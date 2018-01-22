ЮКО с рабочим визитом посетил заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев

ЮКО с рабочим визитом посетил заместитель Премьер-министра РК – министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев. Шукеев встретился с сельхозпроизводителями области и руководителями крестьянских хозяйств.

В первую очередь, в Ордабасинском районе он посетил молочную ферму «Борте милка». На предприятии, инвестиционная стоимость которого составляет 2,4 млрд. тенге трудятся 30 человек. Здесь 400 коров породы Гольдштейна ежегодно производят более 4 тыс. тонн молока.

Отметим, комплекс компании — единственная роботизированная молочно-товарная ферма в регионе. Ферма построена с использованием самых передовых технологий. Почти всю работу тут выполняют роботы – дезинфицируют и доят буренок.

В ходе визита Умирзак Естаевич встретился с крестьянами области, которые поделились своими мнениями в вопросах повышения производительности хлопка, кукурузы и выращивания каракулевых овец. В свою очередь министр пообещал, что соответствующие предложения будут приняты во внимание.

«На сегодняшний день общий объем субсидий в сельском хозяйстве достиг 240 млрд. тенге. Это забота Главы государства. Также Президент поручил увеличить объем сельскохозяйственного производства в 2,5 раза. В этом контексте следует отметить, что Южно-Казахстанская область является аграрным сектором. Область вносит особый вклад в производство мяса, молока, хлопка и бахчевых культур. В ближайшее время на заседании Правительства мы намерены утвердить новый план развития сельского хозяйства», — сказал У. Шукеев.

Наряду с этим, в городе Туркестан в сельском округе Шага рабочая группа посетила тепличный комплекс «Ерасыл». Стоимость проекта составляет 70 млн. тенге, комплекс расположен на 0,35 га. В настоящее время здесь работают 5 человек.

Вместе с тем, в ходе визита глава региона отметил, что в республике 75% теплиц приходиться на Южно-Казахстанскую область.

«В прошлом году на поддержку сельского хозяйства было направлено 24,9 млрд. тенге. Поддержку получили около 40 тыс. предприятий. Объем валовой продукции сельского хозяйства в прошлом году достиг 522,4 млрд. тенге, рос составил 102%. Вместе с тем, в 2017 году площадь теплиц увеличилась на 212 га, тем самым общая площадь достигла 1335 га. В своем Послании Глава государства уделяет особое внимание сельскому хозяйству. С этой целью мы сосредоточимся на использовании передовых технологий», — сказал Ж. Туймебаев.

Ознакомившись с развитием сельского хозяйства Южно-Казахстанской области, Умирзак Естаевич отметил, что все соответствующие предложения крестьян будут приняты во внимание.

Пресс-служба акима ЮКО