Южный Казахстан занимает второе место в стране по количеству женщин-руководителей

ЮКО занимает второе место в стране по количеству женщин-руководителей. В области их более 76 тысяч, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Такие данные озвучили на прошедшем в региональной Палате предпринимателей заседании Совета деловых женщин области. Собравшиеся на встрече предпринимательницы подвели итоги 2017 года и обсудили дальнейшие планы. Так, помимо проведения форумов, выставок и благотворительных акций с участием бизнес-вумен, появилась программа микрокредитования женского предпринимательства и возможность поддержки за счет средств Европейского банка реконструкции и развития. А те женщины, которые делают свои первые шаги в бизнесе, смогли пройти обучение в рамках программы «Бастау бизнес». При этом за год доля женщин-предпринимателей в бизнесе выросла на 15%.

«Женский бизнес на юге представляет собой важную, быстро растущую часть малого и среднего предпринимательства. За последнее время в этой сфере государством приняты законы, подзаконные акты, программы, другие документы, которые создают новые, гораздо более благоприятные условия для развития этого сектора экономики. Дело теперь за умелым использованием созданных инструментов», — сказала председатель совета Алма Архабаева.

Присутствовавшие на встрече женщины также отметили, что преференции особенно важны для новичков в бизнесе.

«Сегодня львиная доля женского бизнеса сконцентрирована в сфере торговли, общественного питания и оказания услуг. А финансовые институты меньше всего заинтересованы в выдаче кредитов именно под такие виды бизнеса. Хотелось бы каким-то образом и здесь переломить ситуацию», — отмечали предпринимательницы.

Как оказалось, доля женщин в промышленном бизнесе действительно низкая. А в высокотехнологичных отраслях и выпуске инновационной продукции этот показатель еще меньше. Для этого успешные бизнес-вумен решили проводить мастер-классы в районах. Первым таким районом стал Сузакский. На очереди — другие города и районы области.

Директор палаты Аскар Абубакиров, в свою очередь, призвал успешных сельских предпринимательниц активизировать работу по профориентации, чтобы пробудить в молодежи тягу к бизнесу.