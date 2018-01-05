Женщина с четырьмя детьми ютится в подвале шымкентской аптеки

В Шымкенте 36-летняя женщина с детьми, полуторагодовалым внуком и племянником ютятся в подвале аптеки! Маленькая комната пропахла гарью и сыростью. Дождей и снега семья боится больше всего: в такие дни в каморке настоящие водопады, передает КТК.

Жить практически не на что, мать не может найти работу, и все существуют на студенческую стипендию старшей дочери. Но главная проблема в том, что женщина не может оформить для своих детей прописку. А без этого рассчитывать на пособие не приходится.

Подвал аптеки стал домом для женщины с четырьмя детьми почти 5 лет назад. С тех пор живут в каморке, словно в подземелье. Отсюда их никто не выгоняет, но жить в таких условиях дети устали.

Солнечный свет в тесную каморку сквозь маленькое окно почти не попадает. Уроки студентка Аруна и школьник Багдат делают в потемках, так еще и на коленях. В комнате 4 на 4 метра даже стол поставить некуда.

Багдат Баелов, сын: «Главная моя мечта – хорошо зарабатывать. Я хочу помогать братьям, сестрам и маме. Мечтаю построить красивый дом и позвать Деда Мороза и Снегурочку».

Жить в подвале с четырьмя детьми, младшему из которых полтора года, Жанаткуль Баеловой пришлось после того, как умер гражданский муж.

В Шымкент 36-летняя женщина поехала на заработки. А еще пыталась оградить от пересудов старшую дочь. Семнадцатилетнюю девушку изнасиловал родственник, и мать увезла беременную девочку подальше от родного аула.

За 4 года женщина работала и посудомойкой, и дворником, и даже грузчиком. Полгода назад из-за слабого здоровья оказалась без работы, теперь семья живет лишь на стипендию старшей дочери – 16 тысяч тенге. Она учится на кондитера.

Жанаткуль Баелова, жительница г. Шымкента: «У меня уже долг в магазине и за комуслуги накопился около 100 тысяч тенге. Я не могу получить пособия, так как у нас неполные документы – у детей нет прописки. Я обращалась и в акимат, и в ЦОН, но они меня уже полгода туда-сюда гоняют и не могут помочь с пропиской. Мне хочется, чтобы мои дети по-человечески жили, хочу найти достойную работу».

В районном акимате о проблемах семьи Баеловых наслышаны. От комментариев отказались, но поспешили заверить, что очень долго искали выход из сложной финансовой ситуации. И как раз в день приезда журналистов он нашелся – прописку, которую мать добивалась несколько лет, семейство все-таки получит.

Марина Низовкина