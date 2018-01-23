Жестокое убийство в Туркестане: ради 180 тысяч тенге таксист забил насмерть девушку

Жестокое убийство в Туркестане: ради 180 тысяч тенге таксист надругался над девушкой. Чтобы замести следы, частный извозчик спрятал тело в поселке Достык неподалеку от Туркестана.

Подвела убийцу жадность — ее сотовый телефон он продал, не скрываясь. Благодаря телефону полицейские смогли напасть на след убийцы и найти тело девушки, пропавшей 11 января.

Как рассказали родные погибшей Айгерим, она вышла из дома и пропала. Родители дали ей свои банковские карточки, чтобы дочь сняла зарплату в ближайшем терминале. В совокупности, на карточках было 180 тысяч тенге.

Родители предполагают, что таксист случайно заметил девушку у банкомата. Дождавшись, пока она снимет деньги, он предложил ее подвести. На окраине Туркестана таксист остановился и сообщил своей будущей жертве, что сейчас «на пять минут зайдет к родственнице», вышел из машины — девушка, сидевшая на переднем сиденье, ничего не заподозрила.

Таксист тихо обошел машину, сел на заднее сиденье и набросился на жертву. Семья девушки утверждает, что прежде чем убить ее, мужчина совершил насилие над своей жертвой и долго избивал ее.

Бездыханное тело таксист спрятал в небольшом поселке Достык неподалеку от Туркестана.

Пропавшую девушку искали две недели. А несколько дней назад заработал ее телефон. Полицейские задержали нового владельца. Он-то и рассказал, что приобрел мобильник у незнакомого человека, но во время «сделки» совершенно случайно сделал его фото и сохранил в памяти телефона…

Подозреваемого задержали.

«Я был в шоке, — рассказывает Жаксылык Жумабаев, отец погибшей девушки, — Нас пригласили на опознание… Это страшно, это шок. Лица почти не было, дочка пропала 11 января, уже сколько дней прошло. Но то, что ее убивали и насиловали — было видно, все следы на теле остались… Я хочу, чтобы убийцу моей дочки судили по трем статьям: за кражу, изнасилование и убийство! Я хочу, чтобы он получил полный срок за свои зверства!»

Родители Айгерим подали заявление в полицию о пропаже дочери 11 января. Девушке было всего 24 года.

«На сегодняшний день возбуждено уголовное дело, — прокомментировала страшное преступление Салтанат Каракозова, руководитель Управления государственного языка и информации ДВД ЮКО, — подозреваемый задержан. Он сам показал место, где спрятал тело девушки…»

Лаура Мамырова