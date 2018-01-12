Жители ЮКО добровольно сдали 380 единиц незарегистрированного оружия. В ДВД ЮКО подвели итоги профилактического мероприятия «Кару».

В Южно-Казахстанской области в рамках профилактики преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия полицейскими ДВД ЮКО на постоянной основе проводятся оперативно-профилактические и иные мероприятия, направленные снижение количество преступлений, связанных с оборотом оружия и боеприпасов, а также добровольной сдачи населением оружия в органы внутренних дел.

Только за прошлый 2017 год в ходе проведения акции по добровольной сдаче оружия жителями ЮКО сдано в органы внутренних дел 380 единиц незарегистрированного огнестрельного и иного оружия. Полицейскими выплачено гражданам, добровольно сдавшим оружие, вознаграждение на общую сумму около 18 миллионов тенге. К слову, это один из самых высоких показателей по республике.

Кроме того, сотрудниками лицензионно – разрешительной системы Управления административной полиции ДВД ЮКО совместно с заинтересованными службами проводится большая работа по выявлению и изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов.

Так, за указанный период в результате отработок в рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия «Кару» полицейскими изъято из незаконного оборота 223 единицы огнестрельного оружия. В конечном итоге это позволило стражам порядка снизить количество преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия, на территории области на 21,8 %.

Вместе с тем, полицейские Южно-Казахстанской области напоминают гражданам, о том, что добровольная сдача незаконно хранящегося огнестрельного оружия не влечет за собой административной и уголовной ответственности.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО