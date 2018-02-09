По 10 лет лишения свободы получили жители ЮКО за 7,5 кг героина, сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО. Всего за год полицейские в ЮКО изъяли из оборота пять тонн наркотических веществ.

В марте прошлого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБН ДВД ЮКО задержали автомашину с двумя подозреваемыми, жителями ЮКО, 1969 и 1970 годов рождения. При обыске полицейские обнаружили у задержанных емкости с содержимым наркотического вещества.

Согласно судебно-криминалистической экспертизе изъятые вещества оказались героином общим весом около 7,5 кг. В настоящее время решением суда подсудимые приговорены к 10 годам лишения свободы каждый.

Только за 2017 год полицейские раскрыли 346 преступлений и задержали 194 подозреваемых в хранении и сбыте наркотических средств. Стражами порядка ликвидировано около 200 точек наркосбыта, уничтожено 89 посевов наркосодержащих растений и изъято из незаконного оборота более 5 тонн наркотиков, в том числе свыше 7,5 кг героина.

В суды Южно-Казахстанской области полицейские направили свыше 200 уголовных дел в отношении подозреваемых.

В целях профилактики преступлений и наркомании среди молодежи, в рамках государственной программы «Здоровье», сотрудниками УБН ДВД ЮКО совместно с заинтересованными учреждениями проведены около 600 различных профилактических мероприятий, акций, открытых уроков и «круглых столов», направленных на информирование молодежи о вреде потребления наркотиков.

Полицейские вместе со школьниками, студентами, представителями управлений образования, здравоохранения и общественными организациями провели ряд акций под названием «Молодежь против наркотиков» и другие мероприятия.

Стражи порядка организовали для ребят показательные выступления кинологов со служебными собаками, различные флешмобы и театрализованные номера на тему вреда употребления наркотиков, а также раздали молодежи журналы «Наркопост» и «Будущее без наркотиков».