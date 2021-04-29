300 доз героина изъяли полицейские у пассажирки автобуса в Туркестанской области, передает Polisia.kz.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок” сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области в ходе проведения отработок по пресечению незаконного оборота наркотических средств выявили факт перевозки героина в особо крупном размере. Ранее к оперативникам поступила информация о том, что неизвестные занимаются незаконным хранением и перевозкой наркотиков.

Борцы с наркопреступностью сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по задержанию подозреваемых лиц. В ходе проведения ОРМ на трассе Шымкент-Самара полицейские остановили автобус, двигавшийся по маршруту Алматы-Туркестан.

При проверке у стражей порядка вызвало подозрение поведение одной из пассажирок. При обыске оперативники изъяли из сумки подозреваемой полиэтиленовый пакет с содержимым, похожим на наркотическое средство. Согласно заключению экспертов, изъятое вещество – героин общим весом около 60 грамм. Данный вес является особо крупным размером, из которого можно изготовить до 300 доз. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 297 УК РК “Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта“. Ведется досудебное расследование. Подозреваемая находится под стражей.