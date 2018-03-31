В ноябре 2007 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 2 апреля Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. Она выразила глубокую обеспокоенность численностью и высокой долей детей, страдающих аутизмом, во всех регионах мира и вытекающими отсюда проблемами в области развития.
Общественный деятель Аружан Саин у себя на странице в Facebook напомнила казахстанцам о всемирном дне распространения о проблеме аутизма.
В своем посте автор рассказала, как можно поддержать детей с аутизмом:
— Второго апреля надеть что-то из одежды или аксессуаров голубого или синего цветов;
— Сфотографироваться и опубликовать фото на своей странице в соцсетях с хэштегом #2апреля;
— Подсветить свою аватарку голубым цветом с помощью приложения http://twibbon.com/support/light-it-up-blue-4;
— Прийти на флешмоб в центре вашего города;
— Поддержать организации, которые помогают детям с аутизмом и их семьям;
— Распространить информацию про аутизм любым доступным способом.
С целью информирования общественности, а также в интересах содействия дальнейшему решению проблем аутизма в городе Шымкенте и Южно-Казахстанской области, 2 апреля на базе Городского дворца Школьников в 11.00 часов состоится мероприятие «Узнай об аутизме!». Приглашаем на это событие семьи детей с диагнозом аутизм и РАС, а также всех желающих поддержать нас и узнать больше об этом диагнозе.