Жителям Шымкента рассказали об аутизме.

В Шымкенте прошел семинар с участием родителей, врачей, студентов, социальных работников, чтобы проинформировать общественность о диагнозе аутизм. На семинаре подняли такие актуальные проблемы детей с этим диагнозом как выявление аутизма, его лечение и социализация детей в обществе.

О том, что она мама «особенного» ребенка Лаура Байжуманова даже не догадывалась. Ее дочь развивалась как обычные дети. А потом внезапно в поведении ребенка появились странности. Встревоженные поведением родители сразу обратились к врачам. У шестилетней девочки медики констатировали «Расстройство аутического спектра».

Лаура Байжуманова: «Общество мало информировано об этой проблеме. То есть мы их не видим. Они внешне мало отличаются от обычных детей, но у них есть очень сложные поведенческие проблемы, они не могут общаться, не могут разговаривать. По опыту зарубежных стран аутичные дети учатся в обычной школе, они занимаются повседневными делами, они выгуливают собак, ходят на прогулки в театры в кино».

По прогнозам специалистов, аутизм может превратиться в настоящую эпидемию. Об этом во Всемирный день распространения информации об аутизме говорили и на семинаре в Шымкенте.

В 2020 году этим расстройством будет страдать каждый 30 житель планеты. Аутизм — это серьезное нарушение развития детей. Выявить его — непросто. Для этого нужны грамотные специалисты и длительное наблюдение за ребенком с особенным поведением. Аутизм в Казахстане лечится сложно. Но есть все шансы на выздоровление. Главное, чтобы усилия к этому приложили и родители.

Роза Беркешова, директор общественного фонда «Ерекше жол»: «Я считаю, что самая главная проблема — это отсутствие верной диагностики, потому что, как сказал один врач, выступивший на мероприятии, был проведен эксперимент, у 47 детей было подозрение на аутизм, но при правильной диагностике выяснилось, что аутизм всего у 5 из этих детей. Диагноз очень непростой и его непросто выявить для этого нужны грамотные специалисты и совместная работа родителей, специалистов и врачей».

Чем чаще ребенок-аутист будет окружен людьми, тем быстрее он пойдет на поправку, говорят специалисты. Доказательством тому — сюжет фильма, основанный на реальных событиях. Известный голливудский актер Бен Аффлек играет гения-бухгалтера. У главного героя — аутизм. Тяжелым недугом в своё время страдали Билл Гейтс, Мария Кюри и даже Альберт Эйнштейн. Это не помешало им стать знаменитыми и гениальными.