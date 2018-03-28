По поручению Главы государства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев сегодня прибыл в Южно-Казахстанскую область для ознакомления с реализацией Посланий Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и Пяти социальных инициатив сообщает сайт primeminister.kz

В ходе рабочей поездки запланировано посещение ряда производственных объектов, на примере которых Премьер-Министру РК доложат о темпах реализации в регионе государственных программ индустриально-инновационного развития, «Нұрлы Жер», развития агропромышленного комплекса, а также представят результаты внедрения элементов Индустрии 4.0.

Ключевыми событиями в графике станут встречи с представителями бизнеса, рабочего актива области, сельхозтоваропроизводителями, работниками здравоохранения и студенческой молодежью.

В частности, по итогам посещения агропредприятий ТОО «Жабай ата» и ТОО «Сарыағаш жер сыйы» Бакытжан Сагинтаев обсудит с сельхозпроизводителями вопросы реализации Госпрограммы АПК и четвертой социальной инициативы Президента «Расширение микрокредитования».

Вопросы модернизации системы здравоохранения региона и меры по дерегулированию сферы, развитию ГЧП и сектора частных услуг будут подробно рассмотрены на круглом столе после ознакомления с модернизированной инфраструктурой областной клинической больницы.

Руководство и студенты вузов и колледжей Шымкента, лидеры студенческих организаций обсудят с Премьер-Министром РК Бакытжаном Сагинтаевым новые инструменты повышения доступности и качества высшего образования, улучшения условий проживания студентов в рамках реализации Пяти социальных инициатив Президента.

В завершение поездки состоится встреча с рабочим активом области и представителями бизнеса. На повестке: вопросы социально-экономического развития региона, в том числе по направлениям привлечения инвестиций, развития МСБ, индустриализации, технологической модернизации и Индустрии 4.0, цифровизации, создания рабочих мест и формализации самозанятых.