Грозы и высокую температуру всю неделю обещают Шымкенту синоптики. Согласно погодным информерам, средняя дневная температура воздуха в Шымкенте с понедельника по воскресенье будет колебаться от 14 до 27 градусов тепла.

В понедельник, 26 марта ожидается кратковременный дождь, ветер, воздух прогреется днем до 24 градусов выше ноля. Ветер южный — до 15 метров в секунду, атмосферное давление в норме — 713-721 мм.рт.с. Относительная влажность 54%. Малая геомагнитная буря.

Во вторник, 27 марта — температура опустится до 15 градусов выше ноля, грозы, ветер юго-восточный до 8 метров в секунду, атмосферное давление 721 мм.рт.с., влажность воздуха 78%. Слабая геомагнитная буря.

Среда 28 марта — 17 градусов выше ноля днем, гроза, ветер юго-восточный порывами до 9 метров в секунду. Атмосферное давление 717-720 мм.рт.с., влажность воздуха 77%. Небольшие геомагнитные возмущения.

Четверг 29 марта — 22 градуса выше ноля днем, гроза, ветер южный порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 716-719 мм.рт.с., влажность воздуха 58%. Небольшие геомагнитные возмущения.

В пятницу 30 марта — температура поднимется до 24 градусов выше ноля, без осадков, переменная облачность, ветер южный с порывами до 16 метров в секунду, атмосферное давление 712-715 мм.рт.с., влажность воздуха 38%. Слабая геомагнитная буря.

Суббота 31 марта — 24 градуса выше ноля днем, кратковременный дождь, ветер восточный порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление 708-713 мм.рт.с., влажность воздуха 57%. Слабая геомагнитная буря.

Воскресенье 1 апреля встретит шымкентцев очередным понижением температуры до 15 градусов выше ноля, кратковременными грозами и солнцем, юго-западным ветром с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 715-723 мм.рт.с., влажность воздуха 66%. Слабая геомагнитная буря.