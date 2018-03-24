Исторический момент: велопутешествие из Ташкента в Шымкент

Веломарафон по маршруту Ташкент-Шымкент стартовал рано утром 24 марта возле посольства Республики Казахстан в столице Узбекистана. Торжественную часть исторического заезда открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Узбекистане Ерик Утембаев.

«Веломарафон, который объединил две страны является чрезвычайно важным шагом в укреплении дружбы и сотрудничества между приграничными регионами Казахстана и Узбекистана. Он посвящен двум важным событиям — празднованию светлого весеннего праздника «Наурыз» и году Узбекистана в Казахстане», — отметил посол.

Всего в велопробеге приняли участие порядка 130 человек — это велосипедисты Казахстана из Шымкента, Тараза, Алматы, Астаны, а также жители Узбекистана. Самому младшему велосипедисту всего 11 лет, старшему — 60. Несмотря на то, что общая протяженность маршрута составляет ни много ни мало — 130 км. Кроме того, заезд сопровождал десяток байкеров. Все спортсмены были настроены оптимистично и задались целью доехать на своих железных конях до самого Шымкента. К слову, в марафоне приняли участие спортсмены-любители и только 10 из них спортсмены-профессионалы.

«У нас бывают разные выезды, но это первый такой, междугородний. Интересно очень, потому что здесь и знакомые, друзья едут. А вообще велоспорт объединяет людей — потому что здесь общаешься, заводишь новые знакомства. Сама дистанция, я думаю, будет нами пройдена с легкостью. Потому что, мы в прошлом году ехали 180 километров до Туркестана, а здесь всего 130. Конечно, будут перепады высот, но мы с этим справимся», — рассказывает Куаныш Аширбеков, спортсмен из Шымкента.

«Наконец-то мы дождались этого события. Здесь шикарная атмосфера дружбы. Это праздник вообще для нас, потому что в последний раз я ездила на велосипеде в Шымкент 35 лет назад и вот, с большим удовольствием я вновь еду в ваш солнечный город», — говорит Светлана Александрова, мастер спорта международного класса из Узбекистана.

Организация такого масштабного велопробега заняла порядка трех месяцев. Специально для удобства велосипедистов в Ташкенте перекрыли главные улицы города. До самой границы спортсменов сопровождал кортеж из милиции и скорой помощи Республики Узбекистан. А жители города радушно, с улыбками провожали велосипедистов. На границе для участников марафона создали «зеленый коридор», а уже в Казахстане, для беспрепятственного проезда, перекрыли многокилометровую полосу трассы Алматы-Термес-Шымкент. Инициативу для проведения такого веломарафона проявил акимат Шымкента. Помощь в проведении оказала федерация велоспорта ЮКО.

«Этот марафон исторический, потому что мы впервые стартовали в самом центре Ташкента, с нашего посольства в Узбекистане. Это, на самом деле, важное событие, которое только поможет укрепить дружественные связи наших республик. Сами спортсмены подготовлены, были пробные заезды и, я думаю, что все благополучно доедут до финиша», — рассказал Саулет Байтенов, директор федерации велоспорта ЮКО.

Старт марафону был дан в 10 часов утра по времени Ташкента. Большая часть маршрута была преодолена спустя 6 часов. Самым сложным участков для велосипедистов стал перевал Казыгурт с большими перепадами высоты. Но и его спортсмены преодолели успешно. Для лучшего прохождения трассы для велолюбителей на пути были установлены палатки с перекусом и водой. А тех, кто устал и не смог доехать до финиша ждали три автобуса, на которых участники марафона могли добраться до Шымкента. Завершился марафон на площади перед АДЦ в Шымкенте.

Анастасия Новикова