31 марта 2018 года наступает очередной срок сдачи налоговой отчетности. В связи с этим Комитет государственных доходов МФ РК представил разъяснение о том, как казахстанцам представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу (форма 240.00), передает Tengrinews.kz.

Согласно статье 363 «Налогового кодекса», эту декларацию представляют, в частности, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, физические лица, получившие имущественный доход, физические лица, получившие доходы из источников за пределами Республики Казахстан, госслужащие и другие лица. При этом у ряда казахстанцев возникли вопросы о том, кто является резидентом для целей сдачи отчетности.

Как пояснили в КГД, физическое лицо признается постоянно пребывающим в Республике Казахстан для текущего налогового периода, если оно находится в Республике Казахстан не менее 183 календарных дней (включая дни приезда и отъезда) в любом последовательном 12-месячном периоде, оканчивающемся в текущем налоговом периоде.

«Из вышеизложенного следует, что положения Налоговых конвенций распространяются только на налоги на доходы и капитал (имущество). Таким образом, согласно положениям Налоговых конвенций физическое лицо признается резидентом государства, в котором преимущественно проживает, пребывает. В связи с этим доходы такого физического лица подлежат налогообложению в стране резидентства данного физического лица», — поясняют в КГД.

При этом указано, что пунктом 3 статьи 11 Конституции Республики Казахстан определено, что гражданин Республики в силу самого своего гражданства имеет права и несет обязанности.

«Обязательства по представлению декларации по индивидуальному подоходному налогу не предусмотрены в Налоговых конвенциях, однако установлены налоговым законодательством Республики Казахстан. Следовательно, лица, на которых возложены обязательства по представлению форм налоговых отчетностей, обязаны исполнять их в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом», — заявили в КГД.

Поясняя эти правила далее, налоговики сообщают, что резидентом для целей налогов человек может быть признан и при наличии в Казахстане его «центра жизненных интересов».

Центр жизненных интересов физического лица признается находящимся в Республике Казахстан при одновременном выполнении следующих условий:

1) физическое лицо имеет гражданство Республики Казахстан или разрешение на проживание в Республике Казахстан (вид на жительство);

2) супруг(а) и (или) близкие родственники физического лица проживают в Республике Казахстан;

3) наличие в Республике Казахстан недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности или на иных основаниях физическому лицу и (или) супругу(е) и (или) его близким родственникам, доступного в любое время для его проживания и (или) для проживания супруга(и) и (или) его близких родственников.

Есть и исключения из этих правил.

Так, физлицом-резидентом вне зависимости от времени проживания в Казахстане и других критериев может быть признан человек, являющийся казахстанцем, а также физическое лицо, подавшее заявление о приеме в гражданство Республики Казахстан или о разрешении на постоянное проживание в Республике Казахстан без приема в гражданство Республики Казахстан, которое, к примеру, было командировано за рубеж органами государственной власти, в том числе сотрудники дипломатических, консульских учреждений, международных организаций, а также члены семей указанного физического лица или если лицо находится за рубежом с целью обучения и лечения.

В соответствии с подпунктами 4), 11) и 12) пункта 1 статьи 363 Налогового кодекса, действующими в редакции, изложенной статьей 33 закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (далее — Закон о введении), декларацию по индивидуальному подоходному налогу представляют налогоплательщики-резиденты, в том числе:

физические лица, получившие доходы из источников за пределами Республики Казахстан;

граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, которые имеют по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, превышающей 12-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 31 декабря отчетного налогового периода (далее – МЗП);

граждане Республики Казахстан, оралманы и лица, имеющие вид на жительство в Республике Казахстан, которые имеют по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода следующее имущество на праве собственности: недвижимое имущество, которое (права и (или) сделки по которому) подлежит государственной или иной регистрации (учету) в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства; ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы за пределами Республики Казахстан; долю участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами Республики Казахстан.

Отдельно в КГД высказались о том, кто должен представлять декларацию по индивидуальному подоходному налогу за 2017 год. Это лица, установленные пунктом 1 статьи 363 Налогового кодекса, действующим в редакции, изложенной статьей 33 Закона о введении.

Ранее сообщалось о том, как сдать налоговую декларацию, если вы находитесь за границей. 31 марта 2018 года значительное количество налогоплательщиков должны сдать годовые отчетности. В этом числе декларации по подоходному налогу для физических и юридических лиц (формы 100.00, 110.00, 130.00, 150.00, 220.00, 230.00, 240,00, 920.00), налогу транспортные средства, земельному налогу и налогу на имущество для хозяйствующих субъектов (форма 700.00), для плательщиков единого земельного налога (форма 920.00), декларации по плате за эмиссии в окружающую среду (форма 870.00) и реестры договоров аренды (по форме 871.00).

К физическим лицам, обязанным предоставить годовую налоговую отчетность, относятся государственные служащие и их супруги, индивидуальные предприниматели, лица, получившие имущественный доход или доходы из иностранных источников, лица, имеющие деньги (превышающие 12 МЗП на 31 декабря 2017 года) на банковских счетах в иностранных банках, а также лица, имеющие за рубежом недвижимое имущество, ценные бумаги, доли участия в капитале иностранного юридического лица.