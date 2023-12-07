Третий этап всеобщего декларирования: что нужно знать жителям Шымкента

С 2024 года в Казахстане вводится III этап всеобщего декларирования.

В рамках которого «декларация об активах и обязательствах» (форма 250.00) обязана представлять руководители юридических лиц, учредители и индивидуальные предприниматели, а также их супруги. Декларация направлена на ликвидацию теневой экономики.

В Шымкенте по Аль-Фарабийскому району зарегистрировано 25 804 индивидуальных предпринимателя и 9 442 юридических лица.

Со следующего года на всеобщее декларирование будет возложена обязанность по представлению налоговой отчетности порядка 60 000 налогоплательщиков, включая супруг. Из них бездействующими признаны 1 507 налогоплательщиков.

Жуман Шерхан, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:»Обращаем внимание, что до срока введения в действие нормы по выдаче формы 250.00 осталось 25 календарных дней. В связи с этим, если вы являетесь предпринимателем, но не ведете деятельность, вы можете подать заявление в электронном виде на закрытие бизнеса. Индивидуальное предпринимательство ликвидируется в упрощенном порядке, а руководитель юридического лица — в упрощенном порядке в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 59 Налогового кодекса, в остальных случаях после проведения налоговой проверки. для проверки неактивных налогоплательщиков www.kgd.gov.kz на интернет-ресурсе в меню» Электронные услуги «необходимо перейти в раздел» Поиск неблагонадежных налогоплательщиков».

Декларация сдается по месту жительства. К декларированию относятся имущество как в Республике Казахстан, так и за ее пределами:недвижимое имущество, земельные участки, земельные доли, воздушные и морские суда, транспортные средства.

Жуман Шерхан, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Декларация представляется по месту жительства (пребывания) :

1) в случае сдачи на бумажном носителе – не позднее 15 июля текущего года, когда возникло обязательство представить декларацию;

2) в случае сдачи в электронном виде – не позднее 15 сентября текущего года, когда возникло обязательство представить декларацию. Если во время не сдали декларацию. Первый раз – предупреждение, а на второй раз налоговики могут выписать штраф в размере 3 МРП за непредставление декларации».

По третьему этапу сдачи всеобщей декларации управление государственных доходов по Туранскому району продолжает разъяснительную работу среди населения. В новом районе, созданном на начало текущего года, зарегистрировано 5 800 юридических лиц, 13 840 индивидуальных предпринимателей и более 175 000 физических лиц.

Бауыржан Омартаев, руководитель управления государственных доходов по району Туран:

«Декларированию подлежит имущество как в Республике Казахстан , так и за ее пределами. Доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве. Ценные бумаги, производные финансовые инструменты, цифровые активы. инвестиционное золото. Объекты интеллектуальной собственности, авторскго права. Наличные деньги, которые указываются в сумме, не превышающей 10-ти тысячный кратный размер МРП, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря, предществующего году представления декларации. Подробнее представлено в статье 631 НК РК 04.09».

Специалисты отрасли предупреждают, что декларацию об активах и обязательствах можно представить в электронном виде через кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал» электронного правительства «(egov.kz), а также через мобильные приложения» e-Salyq Azamat «и» eGov mobile».