Областная инфекционная больница

Мороженое стало причиной массового отравления в Шымкенте. В городскую инфекционную больницу за два дня поступило 23 человека.

3 человека доставили в больницу 28 марта, еще 20 — накануне, 29 марта. Возраст отравившихся — от 5 до 18 лет. Четверо в настоящее время находятся в реанимации: два малыша 5-6 лет и еще двое подростков 17-18 лет. У всех один диагноз — острая кишечная инфекция. Ларек по продаже мороженого, по словам родителей, называется «Мороженое Южное», находится он недалеко от парка «Қиял әлемі» (Мир Фантазий). По некоторым сведениям сейчас он закрыт. Информация обновляется.

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