«Наурыз и свинство»: казахстанцы превратили места празднования в помойку

Оказалось, что казахстанцы больше любят веселиться на праздниках, чем убирать после них за собой – в соцсетях жалуются на «свинство», оставленное жителями страны после Наурыза, сообщает NUR.KZ.

Вот так, к примеру, жители Алматинской области отнеслись к своему родному поселку — после празднования 22 марта огромная территория оказалась завалена пластиковыми пакетами, бутылками и остатками еды.

«Наурыз и свинство – короткое и емкое название для этого мусорного беспредела», «Кошмар, как не стыдно за эту свалку людям», «Вот и вся суть народных гуляний», — возмущаются комментаторы в соцсетях.

Возмущен и житель ЮКО – после Наурыз возле священной горы Казыгурт образовалась помойка в несколько гектаров.

Два дня ждал, не публиковал. Думал возможно уберут! После торжественного торжества у горы Казыгурт несколько гектар превращены в помойку! Перед мероприятием разговаривал с зам акима Казыгуртского района, в шутку попросил, чтобы проконтролировали уборку территории. Просто нет слов! Nai-post ni Тарас Моисеев noong Sabado, Marso 24, 2018

«Вот это что такое вообще? Это же акимат проводил. Стеклянный мусор, везде грязь. Значит, священную гору освятили! Ужас. На это даже больно смотреть. Свинство зашкаливает. Гектар свалки», — жалуется Тарас Моисеев.