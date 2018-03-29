В областном суде Шымкента рассмотрели апелляцию родителей 26-летнего сарыагашца, который отправился на вечеринку к друзьям, а спустя пять дней был обнаружен мертвым в реке Келес. С многочисленными ранениями в том числе ножевыми.

Отец убитого считает что к смерти причастны трое парней, но лишь один из убийц получил реальный срок.

Мухамед Кыздарбеков, отец убитого: «Трое парней избивали моего сына и ударили его ножом. Потом оставили его у себя дома, а на следующий день отвезли бездыханное тело за поселок и бросили в реку».

В августе прошлого года четверо парней выпивали в доме одного из них. Возникла ссора. Как выяснило следствие, Ерлана Кыздырбекова не только избили, но и нанесли удар ножом в ногу. Потом приятели вроде бы помирились, даже кое-как перевязали ногу раненому и уложили его спать. А на утро выяснилось, что парень умер от потери крови.

Тогда собутыльники решили избавиться от трупа — отвезли его к реке Келес и бросили в воду. Тело нашли лишь спустя пять дней.

Сарыагашским судом по данному делу был осужден Ильяс Мамбетов, признанный виновным в нанесении тяжких повреждений, повлекших смерть. Однако родители погибшего уверены — произошло умышленное убийство

Нурлан Кыздарбеков, дядя убитого: «У моего племянника с собой была крупная сумма денег. Он недавно машину продал. И эти парни об этом знали. Считаю, что ради денег все было сделано».

Прокурор обвинения также ходатайствовал об усилении наказания.

Балгабай Сенгирбаев, прокурор гособвинения: «Обвиняемые стремились скрыть преступление, после того как они бросили убитого в реку, они еще пытались уничтожить его документы. А потом они сожгли свою одежду и одеяла, испачканные кровью потерпевшего. Это является отягчающим обстоятельством».

Апелляционный суд вынес свое решение. Главному обвиняемому Ильясу Мамбетову приговор изменен и назначен максимальный срок лишения свободы — 12 лет.

Второй соучастник, помогавший скрыть тела, приговаривается к 4 годам ограничения свободы. В отношении третьего соучастника, которого подозревают родители убитого, суд не нашел доказательств его вины.

Данил Шемратов