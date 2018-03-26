Праздники — праздниками, а наводить порядок после них — вопрос далеко непраздный. Поэтому в городе продолжается работа по очистке и благоустройству улиц.

Сотни работников коммунальных предприятий приводят в порядок город после праздничных дней. Где-то белят деревья, где-то ремонтируют плитку, не выдержавшую такого натиска посетителей, а где-то убирают мусор и вычищают ирригационные лотки.

Не остались без внимания и здания вдоль центральных улиц – их фасады обновляют, и скамейки в парках и на городских аллеях, и разделительные турникеты вдоль дорог, пострадавшие во время праздников от водителей-лихачей.

Саида Турсуметова